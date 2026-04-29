カマタマーレ讃岐 サッカー明治安田J2・J3百年構想リーグ WEST-A第13節、J3カマタマーレ讃岐は29日、高松市の屋島レクザムフィールドで3年目の公式戦に臨みました。 （記者リポート）「屋島ではこれまで3試合を戦って全敗、まだ得点も挙げていません。今年こそゴール、そして屋島で勝つ、を合言葉に勝利が期待されています」 （サポーター2人）「とりあえず1点勝