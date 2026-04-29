渡辺翔太（Snow Man） トッズのブランド アンバサダーを務める渡辺翔太が29日、伊勢丹新宿店で開催の『トッズ ポップアップイベント』に来場した。【写真】渡辺翔太『トッズ ポップアップイベント』に来場トッズ2026年春夏 コレクションから渡辺翔太はウィメンズのポップアップではサマーウールのブラウンのセットアップにシャツジャケットを羽織り、足元にはヴィンテージのバスケットシューズを思わせるヌバックの