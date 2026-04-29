「博多どんたく」の起源とされる博多松囃子（はかたまつばやし）の神事が29日、福岡市の神社で執り行われました。 福岡市博多区の櫛田神社では、宮司が祝詞（のりと）を読み上げ、博多松囃子で使う傘鉾（かさぼこ）や見物客に配る笹を祓い清める、御神（ごしん）入れの神事が行われました。800年以上の歴史を持つ博多松囃子は、国の重要無形民俗文化財に指定されていて、5月3日から開かれる「博多どんたく港まつり」でパレ