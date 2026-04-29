欧州株軟調、中東情勢不透明、原油高など嫌気 東京時間18:26現在 英ＦＴＳＥ100 10269.72（-63.07-0.61%） 独ＤＡＸ23979.86（-38.40-0.16%） 仏ＣＡＣ40 8057.55（-46.54-0.57%） スイスＳＭＩ 13079.87（-68.07-0.52%） ※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ 米株価指数先物時間外取引 東京時間18:26現在 ダウ平均先物JUN 26月限49302.00（+5.00+0.01%） Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限7175.00