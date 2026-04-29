ユーロ圏１０年債利回り格差仏６６、伊８３ｂｐ前日並み水準に落ち着く ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:28時点）（%） ドイツ3.082 フランス3.743（+66） イタリア3.913（+83） スペイン3.546（+46） オランダ3.215（+13） ギリシャ3.868（+79） ポルトガル3.496（+41） ベルギー3.67（+59） オーストリア3.36（+28） アイル