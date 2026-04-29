俳優の斎藤工さんとお笑い芸人、トム・ブラウン（布川ひろきさん・みちおさん）が映画『サンキュー、チャック』日本公開記念 舞台挨拶付き上映イベントに登壇しました。 【写真を見る】【 斎藤工 】愛すべき映画作品のため自らアンバサダー就任も渾身の「ボケ」は…トム・ブラウンから「ダメー！」第49回トロント国際映画祭で最高賞「観客賞」を受賞した同作品の熱烈ファンで、自ら宣伝アンバサダーに志願した斎藤さん