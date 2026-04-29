アメリカと中南米の5か国はパナマが中国の圧力を受けているとしてパナマの主権を支持する共同声明を発表しました。アメリカ国務省が28日に発表した共同声明では、「我々はパナマ船籍の船に影響を及ぼした中国の最近の行動を注視している」とし、「海上貿易を政治問題化する露骨な試みであり私たちの主権を侵害するものである」と中国を非難しました。そのうえで、「パナマは外部からの不当な圧力に対し自由でなければならない」と