「春季高校野球兵庫大会・準々決勝、東洋大姫路７−１滝川第二」（２９日、高砂市野球場）昨年優勝した東洋大姫路は、１年生コンビの活躍もあり、４強入りした。１番・ＤＨの椙森琉伊捕手（１年）は二回に適時右前打。四回には左前打で好機を拡大して得点につなげ、２安打１打点をマークした。２番・二塁の月田龍斗内野手（１年）は入部後初の３安打を放ち、２得点。「ここぞという場面で塁に出られたり、後ろのバッターにつ