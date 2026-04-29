7人組「XG」が、6月6日に英ロンドンのウェンブリー・スタジアムで開催される、同国最大の音楽フェスティバル「Capital’sSummertimeBall」に初出演する。日本人グループが同所に立つのは初となる。英人気ラジオ局「Capital」が主催し、毎年多くの世界的スターが集う音楽フェス。約8万人の観客を動員し、昨年は、マライア・キャリー、ウィル・スミス、テイト・マクレー、リタ・オラ、ジェシー・Jらが出演した。2009年から