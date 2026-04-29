オリックス５―４ソフトバンク（パ・リーグ＝２９日）――オリックスが逆転勝ち。１点を追う八回、森友、中川、シーモアの３連打で試合をひっくり返した。ソフトバンクはオスナがつかまり、リードを守れなかった。◇ロッテ５―３楽天（パ・リーグ＝２９日）――ロッテが今季初の３連勝。四回にポランコと井上のソロ２本で逆転し、五回にも井上の犠飛などで加点。継投でリードを守った。楽天は前田健が踏ん張れず４連敗。◇西