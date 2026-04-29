28日、当面の休養を発表したバナナマンの日村勇紀さん（53）について、相方の設楽統さん（53）と妻の神田愛花さん（45）のコメントです。29日、バナナマンの設楽統さんはMCを務める情報番組「ノンストップ！」で、休養を発表した相方・日村勇紀さんについて「日村さん体調良くないって、調子悪いなぁなんていうのは聞いてたんです。病院に行ってお医者さんに診てもらったら、ちょっと一回がっつり休んだ方がいいんじゃないかってこ