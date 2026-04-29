4月28日、世代別日本代表に選出された実績を持つロロ・ルドルフが、NCAAディビジョン1のモンタナ大学（ビッグスカイ・カンファレンス）にコミットしたことが発表された。 今年1月に20歳になったルドルフは、身長188センチのガード。セントオーガスティン高校から、カリフォルニア州立大学フラトン校（NCAAディビジョン1／ビッグウェスト・カンファレンス）に進学したものの、昨年にハッチンソン・コミュニティ