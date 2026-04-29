4月29日（現地時間28日、日付は以下同）。フィラデルフィア・セブンティシクサーズが、敵地TDガーデンで行われたボストン・セルティックスとの「NBAプレーオフ2026」ファーストラウンド第5戦を113－97で制した。 シクサーズは22日のシリーズ第2戦を敵地で制したが、ホームのエックスフィニティモバイル・アリーナで2連敗を喫してしまい、1勝3敗で追い込まれていた