いよいよ、GW本番がスタートです。最大12連休となる今年のゴールデンウィーク。物価高や原油高が続くなか、県内の行楽地はにぎわいを見せています。 ■白井希咲記者 「長岡市の寺泊魚の市場通りです。今日からゴールデンウィークが始まり、海産物を楽しむ人でにぎわっています。」 県内外から多くの人が訪れていたのは、長岡市寺泊の通称『魚のアメ横』です。寺泊の29日正午の気温は12.