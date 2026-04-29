北陸新幹線の延伸。舞鶴市が市内を通るルートの誘致を求めました。 北陸新幹線の大阪までの延伸ルートは、京都市内の地下を縦断するいわゆる「小浜ルート」で決まっていましたが、地元からの反対などを受けて、去年12月から「小浜ルート」を含む8つの案で再検討が進められています。 その中には京都府舞鶴市を通るルートも含まれていて、市などが中心となり、このルートの実現を目指