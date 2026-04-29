埼玉県内で、一軒家に忍び込み現金などを盗み取る窃盗事件が相次いでいます。家を留守にすることが増えるゴールデンウイーク。より一層の防犯対策が必要です。きょう、窃盗などの疑いで逮捕されたのは、さいたま市岩槻区の自称建設業・松本悠貴容疑者（39）で、今月15日深夜から翌朝にかけて、80代の男性が住む家に侵入し、現金およそ700円などを盗んだ疑いがもたれています。松本容疑者は調べに対し、「身に覚えがありません」と