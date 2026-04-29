千葉ロッテマリーンズは、オフィシャルスポンサーであるキリンビバレッジ株式会社北関東統括本部と、昨年に続き「水分補給パートナー」契約を締結することを発表した。【動画】圧倒的な“美爆音”…習志野高校吹奏楽部、昨年のパフォーマンス屋外球場である千葉・ZOZOマリンスタジアムでは、安心・安全なスタジアム運営を目指し、来場される方々や球場で活動するクルーに向けて、例年夏季のホームゲームにおいて試合中のイニン