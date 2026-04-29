30日（木）は西日本や東海で広く雨が降り、雨脚の強まる所がありそうです。関東も午後は、雨の降り出す所があるでしょう。 5月1日（金）にかけて広い範囲で雨が降り、雨風強まる所がある見込みです。【4月30日（木）午前6時〜】降水の予想シミュレーション西日本で広く本降りの雨に30日（木）は、前線を伴った低気圧が西から近づき、西日本は、朝の通勤・通学の時間帯は広い範囲で本降りの雨となりそうです。夜にかけても雨が降り