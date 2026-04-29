“オルカン”こと「eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)」は、NISAでも人気のインデックスファンドです。一方、国内・海外の株式市場の好調により、プロが銘柄を選ぶアクティブファンドで好調な銘柄も多く見られます。この記事では、NISAで買えるアクティブファンドから、いずれかの期間でオルカンを上回った実績のあるファンドを紹介します。※画像はイメージアクティブファンドとはアクティブファンドとは、プロが株式な