秋元康氏プロデュースの女性アイドルグループ「ＷＨＩＴＥＳＣＯＲＰＩＯＮ（ホワイト・スコーピオン）」が２９日、都内で「ＷＨＩＴＥＳＣＯＲＰＩＯＮ『Ｂｅｇｉｎｎｅｒ’ｓＬｉｖｅ＃４』」（オーバーズ・スカパーＪＳＡＴ協業開催）を行った。初めてライブを見る人にも楽しんでもらえるように、と着席スタイルでの開催。「眼差しＳｎｉｐｅｒ」や新曲「７秒のレジスタンス」など全１１曲を披露した。ライブを終え、