◆パ・リーグオリックス５―４ソフトバンク（２９日・京セラドーム）ソフトバンクは１点リードの８回に４番手でオスナが登板。先頭の森友哉を安打で出塁させると、中川圭太には左翼線に落とされる二塁打。無死二、三塁からシーモアに中前の逆転の２点適時打を許した。オスナは２３年オフに交わした「クローザー限定起用」の契約見直しが遅れ、開幕から登録を外れていたが、４月１４日に出場選手登録された。２５日は体調不良