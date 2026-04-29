昨今、白髪を隠さずハイライトで自然になじませるスタイルが注目を集めています。そんな白髪ぼかしとボブと組み合わせた派手すぎず上品に見えるデザインを、今回は人気美容師さんたちのInstagram投稿からご紹介。 顔まわりを明るく彩るグレージュの丸みボブ プツッとしたカットラインが美しい、丸みのある上品なボブスタイルです。顔まわりを中心にして細めのハイライトをのせることで、気になる白髪を自然にカバ&