米専門メディアが報道米大リーグ、ドジャースの大谷翔平投手は28日（日本時間29日）、本拠地マーリンズ戦に先発登板し、104球を投げ6回5安打2失点（自責1）9奪三振と力投。チームは1-2で敗れ、今季初黒星を喫した。そんな中、マイナーでは復帰を目指す左腕がリハビリ登板で好投した。強力な援軍の到着がすぐそこまで迫っている。左肩の疲労で戦線離脱しているブレイク・スネル投手が28日（同29日）、傘下1Aのオンタリオで2度目