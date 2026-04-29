ミュージシャンのレニー・クラヴィッツの娘で女優ゾーイ・クラヴィッツ(37)が、ニューヨークで大粒のダイヤモンドリングを着けた姿をキャッチされ、ワン・ダイレクション（1D）のハリー・スタイルズ(32)との婚約説が一気に広がっている。4月27日、左手薬指に着けていたのはオーバルカットの指輪で、最大100万ドル（約1億5500万円）に達する可能性があるという。 【写真】珍しい2ショ