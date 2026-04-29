吉備路れんげまつり備中国分寺総社市上林 岡山県総社市で29日、毎年恒例の「吉備路れんげまつり」が開かれました。 総社市の花、レンゲを多くの人に楽しんでもらおうと毎年開かれていて、今回で41回目です。 備中国分寺の五重塔の周りには、鮮やかなレンゲの花が咲きました。 また、地元の牧場の豚串が味わえるブースなどもあり多くの人でにぎわいました。 （訪れた人）「毎年来ているから何回目