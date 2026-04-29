5月1日のメーデーを前に、北九州市で労働組合や福祉団体が集会を開きました。物価上昇を上回る賃上げや労働環境の改善などを訴えました。■登壇者「頑張ろう！」北九州市小倉北区で4月29日午前、開かれた集会には、地元企業や公務員の労働組合などおよそ100団体から1500人が参加しました。ことしの春闘での福岡県内の平均賃上げ額はおよそ1万6000円と、上昇率は全国平均を上回っていますが、中東情勢の悪化による物価