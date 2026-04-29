PK戦の激闘制しカップ戦の頂点WEリーグクラシエカップ決勝戦が4月29日にUvanceとどろきスタジアム by Fujitsuで行われた。12,000人を超える観衆が詰めかけ、歴史に刻まれる熱戦となった。RB大宮アルディージャWOMENと日テレ・東京ヴェルディベレーザが激突したファイナルは、延長戦を終えて2-2。最後はPK戦を3-1で制したベレーザが、今季最初のタイトルを手にした。試合は開始早々に動く。立ち上がりから猛攻を仕掛けた大宮は