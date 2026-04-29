鹿島DF安西幸輝のミスから失点鹿島アントラーズは4月29日に行われたJ1百年構想リーグ第13節の東京ヴェルディ戦に1-2で敗れ、今シーズン初めて90分間での黒星を喫した。1-0とリードして迎えた前半34分、思わぬ形から失点を喫してしまう。試合の立ち上がりから「（なんか変だなという感覚が）ありました。1本目の3枚回しの知念（慶）くんに付けたパスの時も、相手のボランチが全然見えていなくて『やべえなぁ』と思った」というD