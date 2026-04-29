名古屋の女子大「金城学院大学」が、学校法人名古屋学院大学の傘下に入り、3年後をめどに「共学化」を検討していることが分かりました。地元の反応、そして双方の大学の理事長への独自インタビューです。 【写真を見る】｢ええっ！金城が!?｣ なぜ金城学院大学が“共学化”検討 4年前から定員割れ…名古屋学院大学の傘下へ 理事長に独自インタビュー「キリスト教的に言うと神に導きをいただいた」 名古屋市守山区の金