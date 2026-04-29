２９日、ＳＣＯグリーン・持続可能な発展フォーラムの開幕式。（寧波＝新華社記者／江漢）【新華社寧波4月29日】中国浙江省寧波市で29日、上海協力機構（SCO）グリーン（環境配慮）・持続可能な発展フォーラムが開幕した。SCO善隣友好協力委員会と中国生態環境部、浙江省政府が共催し、グローバルガバナンス・イニシアチブの推進や持続可能な発展について議論が行われる。２９日、ＳＣＯグリーン・持続可能な発展フォーラムの開