ボートレース尼崎の「第37回ささはら賞競走」は29日の5日目10〜12Rで準優勝戦が争われ、30日の最終日12Rに行われる優勝戦メンバーが出そろった。諦めずに追いかけた。準優勝戦10Rの山田雄太（44＝静岡）は1周1マーク、2マーク、そして2周1マークと全速旋回を繰り返す。先頭を走る鈴木孝明には届かなかったものの、2着を確保して優勝戦進出切符をつかみ取った。「乗り手の調整力だと思いますけど、落として回ると苦しい」と話