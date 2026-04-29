事実上の封鎖状態が続くホルムズ海峡。イランへの攻撃後、日本向けの船としては初めて、出光興産の原油タンカーが海峡を無事に通過したことが明らかになりました。【写真を見る】出光興産の原油タンカー「出光丸」ホルムズ海峡を通過 日本向けはイラン攻撃以降初 「海峡通過はイランの許可得たもの」イランメディア中東・ホルムズ海峡でスタートし、広いアラビア海に進みつつある赤い点。出光興産の原油タンカー「出光丸