ストーカー被害を神奈川県警に訴えていた川崎市川崎区の岡崎彩咲陽（あさひ）さん（当時２０歳）が遺体で見つかってから３０日で１年となるのを前に、親族が２９日、千葉県内にある彩咲陽さんの墓前に手を合わせた。父親の鉄也さん（５２）は「１年たっても怒りの気持ちは変わらない」と憤り、早期の真相解明を望んだ。彩咲陽さんは元交際相手の白井秀征被告（２８）によるストーカー被害から逃れるため、２０２４年１２月に祖