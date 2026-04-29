「西武３−０日本ハム」（２９日、ベルーナドーム）日本ハムは今季２度目の零敗。借金は再び４となり、ロッテが勝ったため、３月２９日以来の単独最下位となった。先発の達は７回５安打３失点の力投も２敗目。１点ビハインドの五回無死一塁から源田の犠打を処理して一塁に送球も、ベースカバーに入ったカストロが落球して無死一、二塁とピンチが拡大。その後、１死二、三塁から二塁へのゴロをカストロが本塁へワンバウンドで