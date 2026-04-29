東京・福生市で40代の男がハンマーで少年を殴るなどして5人にけがをさせた事件。自宅に捜査員が突入したものの、室内にその姿はなし。立てこもっていた男は一体どこに逃走したのでしょうか。午後3時ごろ、現場付近では鑑識の姿も見られました。そして、自宅付近からはハンマーとナイフが見つかったことが新たに分かりました。事件が起きたのは29日午前7時20分ごろ。「ハンマーを持っている人がいる、1人殴られている、早く来て」と