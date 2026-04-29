飼い主からの“お手”に必ず応える、律儀なコーギーが話題となっている。【映像】ウトウト眠たそうでも必ず“お手”するコーギー（実際の様子）投稿したのは、ウェルシュ・コーギー・ペンブロークのもなかちゃん（4歳）の飼い主（@corgimona0907）。もなかちゃんが、お昼寝前にウトウトと眠たそうに“お手”をする姿を撮影し、Xに動画を投稿した。天真爛漫で走るのが大好きだというもなかちゃん