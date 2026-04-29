まるでドリフト豊橋鉄道の公式SNSアカウントが、「豊橋には日本一の急カーブがあります」というコメントともに、このカーブを走る鉄道車両の動画を投稿しました。これがSNS上で一般ユーザーの反響を呼んでいます。【動画】えっ…これが「日本一の鉄道急カーブを曲がる」驚愕の様子です同公式アカウントが投稿したのは「日本鉄道線路で1番の急カーブ」として知られる鉄道豊橋鉄道東田本線の井原電停付近の交差点を走る同社の車