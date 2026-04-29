わんこを助けたい赤ちゃんの行動が反響を呼んでいます。 話題となっている投稿は記事執筆時点で37万2000回再生を突破し、「癒しのコンビ」「相思相愛だね」「癒される…」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：小さな男の子が『大型犬が閉じ込められている』と勘違いして…助け出すためにとった『まさかの行動』】 閉じ込められていると勘違い TikTokアカウント「haskin.husky」の投稿主さんは、シベリ