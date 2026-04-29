明治安田J1百年構想リーグ 地域リーグラウンドEAST第13節が29日に行われた。首位の鹿島アントラーズは特別大会で初めて90分での黒星を喫した。敵地での東京ヴェルディ戦は、濃野公人のゴールで先制したものの、自陣でのミスが響いて前半のうちに逆転を許す。後半には三竿健斗の退場で数的不利となり、1−2の敗戦となった。鹿島を追いかけるFC東京は、敵地で柏レイソルと対戦。前半終盤に遠藤渓太が先制点を挙げると、後半に