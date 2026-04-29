アーセナルの主将であるノルウェー代表MFマルティン・ウーデゴーアが、タイトル獲得への意気込みを述べた。アーセナルは現在、2位シティよりも消化試合数が1つ多いもののプレミアリーグ首位に立っており、チャンピオンズリーグ（CL）では準決勝に進出。29日に敵地に乗り込み、アトレティコ・マドリードとのファーストレグを戦う予定だ。主将のウーデゴーアは、「シーズンで1番の見どころだ。みんなやる気にあふれているし、