2025-26 WEリーグ クラシエカップ 決勝が29日に行われ、RB大宮アルディージャWOMENと日テレ・東京ヴェルディベレーザが『Uvanceとどろきスタジアム by Fujitsu』で行われた。初の決勝に進んだ大宮は、グループAを4勝、PK負け2試合の勝ち点14で首位通過。準決勝では、セレッソ大阪ヤンマーレディース相手にアウェイでの第1戦で1ー5と大勝。2戦目はホームで1ー3と敗れたが、合計6ー4で勝利し決勝に駒を進めた対する東京NBは3大