明治安田J1百年構想リーグ 地域リーグラウンドWEST第13節が29日に行われた。AFCチャンピオンズリーグエリートから帰還した首位のヴィッセル神戸は、決定力に欠いてセレッソ大阪の守備を崩し切れずスコアレスドロー。PK戦では2人失敗で勝ち点「1」にとどまり、連勝が「4」で止まった。神戸との勝ち点差を縮めるチャンスが訪れた2位名古屋グランパスは、ファジアーノ岡山と対戦。甲田英將がゴールをこじ開けたものの、89分にセ