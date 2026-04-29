鹿島アントラーズは４月29日、J１百年構想リーグ地域リーグラウンドEAST第13節で東京ヴェルディと敵地で対戦。19分に濃野公人のゴールで先制したものの、前半の内に逆転を許すと、70分には三竿健斗がこの日、２枚目のイエローカードを受けて退場。数的不利となり、１−２で今季初の90分以内での敗戦となった。フル出場した鈴木優磨は、「俺も含めて（細かなミスが）多かったです」と反省。以下のように振り返った。「攻撃も守