スミス自身も最後は苦笑いを浮かべた(C)Getty Images試合中の一コマが話題だ。現地時間4月28日、ドジャースの大谷翔平は、本拠地ドジャーススタジアムでのマーリンズ戦に先発登板し、6回5安打2失点（自責1）、9奪三振、4四死球と好投。打線の援護がなく、今季1敗目（2勝）を喫したが、この試合では、“コミカルな一幕”が反響を集めている。【動画】大谷翔平は「痛みに共感」フリーマンは「思わず笑っていた」ファウルチップが