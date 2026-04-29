●あす30日(木)は「冷たい雨」●外出には雨傘とともに上着も必須●天気は周期変化続く 3日(日)に再び本降りの雨＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ きょう29日(水・祝)は、大陸東岸から低気圧や前線が接近し、雲が厚みを増し、日ざし控えめで暖かさも控えめの一日でした。日中はなんとか天気が持ちこたえた所が多かったものの、夕方になって雨がぱらつき始めた所も出てきています。 あす30日(木)は、低気圧や前線が次第に発達しながら