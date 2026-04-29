お笑いコンビ・おかずクラブのオカリナさんは4月29日、自身のX（旧Twitter）を更新。相方・ゆいPさんの40歳のバースデーショットを披露しました。【写真】おかずクラブ・ゆいPの40歳バースデーショット「ゆいＰ40歳！？ メチャクチャ若くて綺麗」オカリナさんは「今日はゆいP40歳のバースデー 華やかな格好でお祝いでした！ おめでとう」とつづり、2枚の写真を投稿。40歳の誕生日を迎えた相方・ゆいPさんの大きな赤い花の飾りをあ