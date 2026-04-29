◇セ・リーグ楽天3―5ロッテ（2026年4月29日ZOZOマリン）楽天先発・前田健太は4回0/3を7安打5失点で今季2敗目。NPBで11年ぶりとなる白星はまたもお預けとなった。「ちょっと球数が多くて、うまくアウトが取れずリズムをつくれなかった」と前田健。悔やんだのは2―1とリードした4回の場面。先頭・ポランコに同点ソロを浴びると、1死後には井上に左中間への決勝ソロを許した。「投げミスしたボールをホームランにされ