◇パ・リーグソフトバンク4―5オリックス（2026年4月29日京セラD）ソフトバンクが痛い逆転負けで5カードぶりの勝ち越しを逃した。3―3の7回に代打・笹川が適時二塁打を放ち勝ち越したが、1点リードの8回に今季初の勝ちパターンで登板した4番手・オスナが2点を失った。契約内容に守護神限定の起用条項などが組み込まれており、今季は開幕1軍から外れていた。14日に契約の見直しが完了し、1軍昇格。前日までは2試合に投げ