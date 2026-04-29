２８日に放送されたＴレビ朝日系ドラマ「リボーン」では、ついに１５年時の根尾光誠（高橋一生）が登場。言葉は発していないが、ネットでは、この根尾は英人ではないか？との考察が多数上がり始めている。冷酷なＩＴ企業社長の根尾は２６年に神社の階段で突き落とされて失神。気付いたときには１２年にタイムスリップしており、自分にそっくりな商店街のクリーニング店の息子・野本英人と入れ替わっていた。英人となった根尾