ガールズグループTWICEのメンバー、ジョンヨンが妖精のような姿で戻ってきた。4月29日、ジョンヨンは自身のインスタグラムを更新。【写真】ジョンヨン、日本公演で最強の可愛さ披露キャプションには、「MUFG STADIUM」という言葉を綴るとともに、複数枚の写真を公開した。公開された写真は、去る4月25〜26日と28日にMUFGスタジアム（国立競技場）で開催されたTWICEの日本追加公演「TWICE＜THIS IS FOR＞WORLD TOUR IN JAPAN」の際